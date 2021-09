Çeçen döyüşçü Mövsər Məhəmmədov Azərbaycana jest edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı qalibi olduğu turnirdə çiynində Azərbaycan bayrağı ilə müsahibə verib.

"Azərbaycan çeçen xalqının ən ağır və çətin vaxtlarında onlara dəstək olub", - deyə Mövsər hərəkətinin səbəbini belə izah edib:

Həmin maraqlı epizodun videogörüntüsünü təqdim edirik:

