Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, general-mayor Zaur Məmmədova ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanlarından biri olan Z.Məmmədovun anası bu gün vəfat edib.

Mərhumun yas mərasimi sabah Ağcabədi rayonunda baş tutacaq.

