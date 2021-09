Azərbaycanda bu gündən çörəyin qiymətində bahalaşma müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, konkret olaraq iki firmanın məhsullarında özünü göstərib: “Çörəkçi” və “Nömrə 1”.

Qiymət artımı çörək növlərindən asılı olaraq, 5-10 qəpik civarındadır.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə də çörəyin qiymətindəki artım müzakirə mövzusuna çevrilib.

