Rusiyada polis zabiti intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Nijni Novqorod vilayəti üzrə Baş İdarəsinin şöbə rəisi, polkovnik Sergey Yakuşev özünü öldürüb.

Onun intihar etməsinn səbəbi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

