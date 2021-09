Koronavirusdan vəfat edən Əməkdar artist Yaqub Zurufçu Bakının "Qurd Qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum Xalq artistləri Arif Quliyev və Rafiq Hüseynovun (Rəmiş) yanında torpağa tapşırılacaq.

