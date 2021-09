Ağdamda iki azyaşlı övladları ilə birgə itkin düşən qadın tapılıb.

Metbuat.az "Kriminalqafqaz"a istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 12-də Ağdam rayonu Bənövşələr qəsəbə sakini Ə. R. iki azyaşlı oğlan övladı ilə birlikdə öz qohumuna ailə qurmaq məqsədilə qaçıb.

R.Ə-nın atası ilkin ifadəsində bildirib ki, hər iki gənc valideynlərindən qorxduğu üçün, getmələri barədə heç kimə məlumat verməyiblər.

