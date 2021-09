Bakının erməni-bolşevik birləşmələrinin işğalından azad olunmasının 103-cü ildönümü münasibətilə Şuşa şəhərində hərbi yürüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi qulluqçular orkestrin müşayiəti ilə yürüş ediblər.

