ABŞ-da bu il baş verən təbii fəlakətlər büdcəyə 100 milyard dollardan çox ziyan vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Co Bayden belə açıqlama verib. O bildirib ki, ölkədəki təbii fəlakətlərin baş verməsinə səbəb qlobal iqlim dəyişikliyidir. Prezidentin sözlərinə görə, iqlim dəyişikliyi antropogen amillərdən baş verib.

Qeyd edək ki, ötən il təbii fəlakətlər ABŞ büdcəsinə 99 milyard dollar zərər vurub.

