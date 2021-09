Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Bakının işğaldan azad edilməsinin 103-cü ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Nuru Paşanın başçılıq etdiyi Qafqaz İslam Ordusu 103 il bundan öncə Bakını işğaldan qurtararaq azərbaycanlı qardaşlarımızın qəlbində yer tutdu. Bu özəl günü könüldən təbrik edir, şəhidlərimizin və qazilərimizin əziz xatirəsini hörmətlə yad edirik"

