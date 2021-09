"Taliban" liderləri arasında qarşıdurma yaşanır

“Taliban”ın qurucularından olan Molla Əbdülqəni Baradarla müvəqqəti hökumətdə mühacir məsələləri üzrə nazirlikdə müvəqqəti nazir təyin olunan Halil əl-Rahman arasında mübahisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, mübahisə Kabildəki prezident sarayında baş verib. İddia edilir ki, Baradar yeni hökumətin quruluşundan razı deyil. Baradar diplomatiyaya üstünlük verilməsini təkid edir. Lakin Halil əl-Rahman və dəstəkçiləri “Taliban”ın zəfəri müharibə apararaq əldə etdiyini irəli sürərək, məsələlərin güc yoluyla həll etməyin tərəfdarıdır.

