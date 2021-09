Polşanın Avropa Birliyindən ayrılmaq planı yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Polşanın hakim Hüquq və Ədalət partiyasından belə açıqlama verilib. Bildirilib ki, Polşa suveren dövlət kimi Avropa Birliyində üzv kimi qalmaq istəyir. Açıqlamada bəyan edilib ki, müxalifət “Polexit” sözünü təbliğat kimi istifadə edərək, nüfuz qazanmaq istəyir.

Qeyd edilib ki, Polşa heç bir şəkildə Avropa Birliyindən ayrılmayacaq.

