Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop 15 sentyabr Bakının erməni və bolşevik işğalından azad edilməsi ilə bağlı tviter hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Nuru Paşa komandanlığındakı Qafqaz İslam Ordusu 15 sentyabr 1918-ci ildə Bakını erməni və bolşevik işğalından azad edib. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının nışanı olan bu hadisənin 103-cü ildönümü münasibətilə başda Nuru Paşa olmaqla, bütün əziz şəhidlərimizi rəhmətlə yad edirik”.

