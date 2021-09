"Hər bir azərbaycanlı evimizə gəlib istədiyini edə bilər" - Anna Qalstyan

“Müstəqillik Günü şərəfinə səlahiyyətli orqanların "rəngarəng tədbirlər" keçirmək qərarı əxlaqsızlıqdır. Bu addım yalnız sosial parçalanmanı gücləndirəcək. Cəmiyyətin əksəriyyətinin hələ də yas içində olduğu bir mühitdə Müstəqillik Gününü qeyd etmək üçün təmtəraqlı tədbirlər keçirmək yolverilməzdir. Hərbi parad, səlahiyyətlilərin açıqladığı "rəngarəng tədbirlərə" uyğun bir alternativ ola bilər”

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri "Sputnik Armenia"-ya psixoloq Anna Qalstyan deyib.

“Daha əvvəl, hökumətin plenar iclasında Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan sentyabrın 21-də, Qarabağda 44 günlük müharibədə həlak olanların xatirəsinə həsr olunmuş "rəngarəng tədbirlərin" keçiriləcəyini söyləmişdi. Bir çoxları hesab edir ki, müharibənin bitməsindən bir ildən az bir müddət keçməsinə baxmayaraq, bu cür tədbirləri qeyd etmək xalqımız üçün təhqiramiz və əxlaqsız bir hərəkətdir. Hakim blok tərəfindən alınan bu qərar, ağır sınaqlardan və müharibədən sonra canlanma cəhdini xatırlatmaq istəyi ilə əsaslandırılır.”

Psixoloq baş nazirin bəyanatını "qeyri-kafi" adlandırıb. Onun fikrincə, Ermənistan, əsrlər boyu ənənəvi olaraq yas mərasimlərinin keçirildiyi bir ölkə olub. Qalstyan xatırladıb ki, erməni adətlərinə görə bu müddət ərzində heç bir bayram, heç bir ad günü qeyd olunmur:

“Bir qayda olaraq, hətta qonşular, hər hansı bir bayram şənliyi keçirərkən, ölən ailədən icazə istəyirlər. Baş nazir nə ölənlərin valideynlərindən, nə də uşaqları hələ də tapılmayan kəslərdən icazə istəmədi, hətta cənazələrini dəfn edib, yas tutan, övladları əsirlikdə olan insanlardan da heç nə soruşmadı”.

Onun sözlərinə görə, bu addımla Ermənistan hökumətinin başçısı hər şeydən əvvəl ənənəni-yazılmamış qanunları pozur. Üstəlik, kiminsə xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər həddindən artıq təmtəraq olmadan, təvazökarlıqla keçirilməlidir. Bu səbəbdən də mövcud reallıqlarda ən məqbul həll yolu hərbi parad olardı. Qalstyan əmindir ki, bu, son illərdə itirilmiş hərbi ruhu canlandırmağa kömək edəcək.

Digər tərəfdən, psixoloq Ermənistanın acınacaqlı vəziyyətə düşdüyünü və insanların həm insani, həm də ərazi itkilərinin ağrısını hiss etməyə davam etdiyi bir vaxtda hansı müstəqillikdən bəhs etdiklərini soruşur:

"Hətta dəqiq sərhədlərimiz yoxdur, nəyi müdafiə etdiyimizi bilmirik, müstəqilliyimizin, suverenliyimizin sərhədləri haradadır, bir azərbaycanlı evimizə gəlib istədiyini edə bilər", - deyə Qalstyan bildirib.

Psixoloq söyləyib ki, ölən hərbçilərin yaxınları 21 sentyabrda baş tutacaq tədbirin ləğv edilməsini istəyir.

O, səlahiyyətlilərin qərarının əhalinin ümumi psixoloji və emosional vəziyyətinə mənfi təsir edəcəyinə inanır:

“Məlum olur ki, insana "dərdini qeyd etməyi öyrədirlər", yaşamaq asandır, ancaq yaraları sağaltmaq deyil”

Psixoloq yekun olaraq xatırladıb ki, koronavirus infeksiyasının yayılması baxımından kütləvi tədbirlər də qəbuledilməzdir.

