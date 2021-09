Bakı yollarında tıxac var - SİYAHI

Səhər saatlarından etibarən paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində tıxac yaranıb.

Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) verilən məlumata görə, paytaxtın Alı Mustafayev küçəsi - 20 Yanvar dairəsindən Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti - Abdulvahab Salamzadə küçəsi tunelin içi və kənar yol hər iki istiqaməində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi - Cavanşir körpüsündə, Bakı-Sumqayıt şosesi - şəhər istiqamətində sıxlıq müşahidə edilir.

Bununla yanaşı, Tbilisi prospektindən şəhər istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti - orta və kənar yol Atletlər kəndinin qarşısından Bağırov körpüsü istiqamətində də nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.