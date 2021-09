ABŞ konqresinin üzvü: Rusiyan ən böyük hərbi təhlükədir

ABŞ-ın Şimali Atlantika Alyansındakı Daimi Nümayəndəsi vəzifəsinə namizəd olan "Julianne Smith"in Rusiya ilə bağlı söylədikləri marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Smit konqresdəki dinləmələrdə, Rusiyanın yaxın gələcəkdə NATO üçün əsas hərbi təhlükə olaraq qalacağını söyləyib .

"Rusiya Avropa-Atlantik bölgəsi üçün ən böyük geosiyasi təhdid olaraq qalır və əlbəttə ki, yaxın on il ərzində də NATO ittifaqı üçün ən böyük hərbi təhdid olaraq qalacaq"Smit bildirib.

O qeyd edib ki, 2014-cü ildə, Ukraynada böhran başlayanda Şimali Atlantika İttifaqı, Moskva ilə qarşı-qarşıya gəlmə qabiliyyətini gücləndirmək baxımından çox şey əldə etdi, amma görüləsi işlər çoxdur.

Smit fikirlərinə əlavə olaraq qeyd edib ki, Türkiyəyə "çətin suallar" verməyə davam edəcək. Çünki Türkiyə inanmalıdır ki, Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin alınması qəbuledilməzdir.

