Səyyad Əlizadə komaya DÜŞDÜ - AÇIQLAMA

Müğənni Səyyad Əlizadənin vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Metbuat.az Unikal.org-a istiandən xəbər verir ki, müğənninin qohumu Razim Qarayev məlumat verib. O bildirib ki, süni tənəffüs aparatında olan müğənni komaya düşüb.

R.Qarayev həmçinin də, müğənninin həyat yoldaşı Kəmalə Əlizadənin vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Səyyad Əlizadə bir neçə gün öncə koronavirusa yoluxub. O, Zığ qəsəbəsində yerləşən modul tipli xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və süni tənəffüs aparatına qoşulub.

