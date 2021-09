ABŞ-ın SpaceX şirkəti tarixdə ilk dəfə kosmonavt olmayan 4 mülki vətəndaşı kosmosa göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, roket Kennedi Kosmik Mərkəzdən havaya buraxılıb. Mülki vətəndaşların 3 gün kosmosda qalacağı nəzərdə tutulub, Onlar Beynəlxalq Kosmik stansiyadan 160 kilometr daha yüksəkəyə uçacaq.

Bu yerdən 560 kilometr məsafə anlamına gəlir. Bildirilir ki, belə səfərlər kosmosa turizmin inkişafı üçün önəmli addım olacaq.

