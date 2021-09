Rusiyanın məşhur idman saytlarından olan sports.ru-da Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli erməni kimi təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saytda “Spartak”la Polşanın “Legiya” klubu arasındakı oyunda Emrelinin 78-ci dəqiqədə qapıya başla vurduğu topu şərh edən zaman “erməninin baş zərbəsi uğursuz oldu” yazılıb.

