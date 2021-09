Çinin Sıçuan əyalətində rixter cədvəli üzrə 6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanların episentri Luşien bölgəsində yerin 10 kilometr dərinliyində yerləşib. Zəlzələ zamanı 3 nəfər həyatını itirib. Daha 3 nəfər yaralanıb. Çox sayda tikili dağılıb. Lakin fəsadların artacağı istisna edilmir. Çin hökuməti bölgədə “2-ci səviyyəli təcili müdaxilə mərkəzi”ni fəaliyyətə keçirib. Bəzi ərazilərdə isə “1-ci səviyyəli təcili müdaxilə mərkəzi” hərəkətə keçib.

