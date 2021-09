"Son 3 ildə 17 minə yaxın saxta əlillik müəyyən edilib və qarşısı alınıb".

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin sədri Anar Bayramov deyib.

O bildirib ki, nöqsanlar aşkarlanan xəstəxanalarla bağlı tədbirlər görülüb:

"Vətəndaşlara müraciət edərək bildiririk ki, dəllallara inanmasınlar və onlar barədə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat versinlər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.