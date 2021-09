Səyavuş Aslanın oğlu ACINACAQLI DURUMDA: Küçədə pul istəyir, ağlayır... - FOTO

Sosial şəbəkələrdə və xəbər saytlarında mərhum aktyor, xalq artisti Səyavuş Aslanın oğlu Çingiz Aslanovun küçədə qalması, çətin həyat şəraiti ilə üzləşdiyi bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Murad Həşimov məlumat verib. O bildirib ki, Çingizin küçədə gecələməməsi, sığınacağa yenidən cəlbi üçün təlimat verilib: "Məlumat vermək istəyirəm ki, Çingiz Aslanov daha əvvəl Həssas əhali qruplarından olan sığınacaq və sosial reabilitasiya müəssisəsində olub. Orada yaşayış üçün zəruri xidmətlərlə əhatələnib. Lakin şəxsi seçimləri səbəbindən öz istəyi ilə sığınacağı tərk edib. Onun küçədə gecələməməsi, sığınacağa yenidən cəlbi üçün əməkdaşlarımıza təlimat verilib. Və artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları əraziyə göndəriliblər. Çingiz Aslanovun özünün də razılığı olarsa yenidən müəssisəyə cəlbini həyata keçirməyə hazırıq.Məlumat verən hər kəsə təşəkkür edirik!”



