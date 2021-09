Azərbaycanda koronavirus (COVID-19) infeksiyasının "Mu" ştammına yoluxma faktı qeydə alınmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı deyib.

O bildirib ki, "Mu" ştammı əsasən Cənubi Amerikada geniş yayılıb:

"Yoluxma faktı ilə bağlı Azərbaycanın səhiyyə strukturlarında vaxtaşırı analizlər aparılır. COVID-19-un "Mu" ştammına yoluxma faktı qeydə alındıqda ictimaiyyətə məlumat veriləcək".

