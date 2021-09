S-500 müdafiə sistemləri Rusiya ordusunun istifadəsinə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin köməkçisi Yuriy Borisov açıqlama verib. O bildirib ki, müdafiə sistemlərinin ilk təslimatı həyata keçirilib. Yuriy Borisovun sözlərinə görə, təslimatdan əvvəl müdafiə sistemlərinin bütün testləri uğurla tamamlanıb.

Qeyd edək ki, S-500 müdafiə sistemlərinin testləri 4 il idi davam edirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.