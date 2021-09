ABŞ prezidenti Co Bayden Avstraliyanın Baş naziri Skot Morrrisona müraciət tərzi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, video konfrans zamanı Bayden Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Consona təşəkkür edib. Bayden Avstraliyanın Baş nazirinə təşəkkür edərkən onun adını unudub. O deyib: “Təşəkkürlər Boris və… və mən aşağıdakı adama təşəkkür etmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm dostum. Minnətdaram. Hörmətli Baş nazir”.

