“Rusiya təlimlərlə bağlı mövqeyini Bakıya çatdırıb” - Zaxarova

“Rusiya Azərbaycan-Türkiyə təlimləri ilə bağlı mövqeyini Bakıya çatdırıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi bu mövqeyə anlayışla reaksiya verib.

Zaxarova bu məsələ ilə bağlı şərh verməkdən çəkindiyini, ancaq Rusiya XİN-in azərbaycanlı tərəfdaşları ilə daim təmasda olduqlarını bildirib.

“Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin müəyyən ərazilərindəki vəziyyəti yaxından izləyirik”, - deyə Zaxarova əlavə edib.

