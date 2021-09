Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının estrada orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru Nizami Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Nizami Məmmədov eyni zamanda Naxçıvanda ilk estrada orkestrinin qurucusudur, uzun illər pedoqoji fəaliyyətlə də məşğul olub.

Allah rəhmət eləsin!

