ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp yaxın 3 il ərzində Amerikanın sonunun gələcəyini deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, “Newsmax” efirində danışıb. Tramp bildirib ki, Co Baydenin vəzifəyə başlamasından sonra ABŞ əvvəllər heç olmadığı qədər eniş yaşayıb:

“2022 və 2024-cü illərdə seçkilərə getmək istəyəndə ölkəmiz olmayacaq”. Bu sözlərdən sonra aparıcı Şon Spayser müsahibəni bitirib.

