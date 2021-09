Bakının bəzi küçələrində sıxlıq müşahidə olunur - SİYAHI

Səhər saatlarında paytaxtın əksər yollarında sıxlıq müşahidə olunur.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, tıxac olan yollar aşağıdakılardır:

1. Heydər Əliyev prospekti – əsas və kənar yol, Atletlər kəndinin qarşısından Heydər Əliyev Mərkəzi istiqamətində sıxlıq

2. Bakı-Sumqayıt şossesi – şəhər istiqamətində sıxlıq

3. Alı Mustafayev küçəsi - Ziya Bünyadov prospekti ilə kəsişmədə sıxlıq

4. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi – Cavanşir körpüsündə sıxlıq

5. Tbilisi prospekti – 20 Yanvar dairəsi və şəhər istiqamətində sıxlıq

6. Koroğlu Rəhimov küçəsi – Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində sıxlıq

7. Ziya Bünyadov prospekti - 20 yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.