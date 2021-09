UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində ilk turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin turnirdəki təmsilçilərindən "Qalatasaray" İtaliya "Latsio"sunu qəbul edib. Görüş Istanbul klubunun 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

