Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (NRYTN) yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Faiq Fərmanov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, F.Fərmanov tutduğu vəzifə ilə vidalaşıb.

Bununla bağlı Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin əvvəlki rəisi Faiq Fərmanov öz ərizəsi ilə işdən çıxıb.

