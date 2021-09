​"Kapital Bank" illik 8%-dən başlayan sərfəli ipoteka krediti təklif edir

"Kapital Bank"ın əməkdaşlıq etdiyi PAŞA İnşaat şirkətinin inşa etdiyi “K-Residence” layihəsinin mənzilləri daha sərfəli şərtlərlə əldə etmək mümkündür.

Bakı şəhəri, Nobel prospekti 151, “Ağ şəhər”də yerləşən premium sinfinə aid binadakı geniş və keyfiyyətli mənzilləri 20 ilədək müddətə, illik cəmi 8%-dən başlayan şərtlərlə almaq olar. İpoteka kreditinin maksimal məbləği 500 000 manatadək rəsmiləşdirilə bilər. Şirkətin təklif etdiyi mənzillər barədə ətraflı məlumat üçün (012) 599 90 09 və ya (051) 577 12 34 nömrələrinə müraciət etmək lazımdır.

Qeyd edək ki, minimal ilkin ödəniş müştərinin gəlirlərindən asılı olaraq müəyyən edilir. İpoteka krediti üzrə müraciətləri (051) 250 99 99 WhatsApp nömrəsinə ünvanlamaq olar.

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-a daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi – 103 filialı və 21 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün www.kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

