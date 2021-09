Neftçala rayon polis şöbəsi rəisinin müavini, polkovnik-leytenant Heydər Əzizov vəfat edib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istnadla xəbər verir ki, rəis müavini 36 yaşında dünyasını dəyişib.

Bir müddətdir səhhətində problem olan Heydər Əzizov yerləşdirildiyi xəstəxanada vəfat edib.

