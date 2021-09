23 yaşlı qızdan DƏHŞƏTLİ ƏMƏL: Sevgilisindən hamilə qaldı - Ailəsindən gizlətdi: Uşağı dünyaya gətirəndə...

Yaponiyada ailəsindən gizli şəkildə hamilə qalan qadın uşağı Tokio hava limanında dünyaya gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşağı tualetdə dünyaya gətirən qadın ardınca körpəni kağızla öldürüb. Bildirilir ki, Kobe şəhərindən Tokioya səfərə edən 23 yaşlı qadının hava limanında doğum vaxtı çatıb. O, tualetdə uşağı dünyaya gətirməyə qərar verib. Ardınca kağızı uşağın ağzına dolduraraq boğub. Cəsədi isə parkda dəfn edib.

Məlum olub ki, qadın hamiləliyini gizlətmək üçün bir müddət ailəsindən uzaqda qalıb. O, doğum vaxtı həyəcanlandığı üçün belə addımı atdığını bildirib. Qadın məsuliyyətə cəlb edilib.

