Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 3.2 metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

Faktiki hava açıqlanıb.

ETSN-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, sentyabrın 17-si saat 10:00-a olan məlumata əsasən bəzi rayonlarda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi arabir güclə

Küləyin maksimal sürəti Altıağacda 23 m/s, Bakıda və Abşeron yarımadasında: Bakıda 28 m/s, Qum adasında 25 m/s, Pirallahı, Maştağada 23 m/s, Neft Daşlarında 20 m/s, Çilov adasında 19 m/s, Binədə 18 m/s, Sumqayıtda 17 m/s-dək güclənib. Neft Daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 3.2 metrə çatıb.

Hava şəraiti yağmursuz keçib, lakin gündüz saatlarından bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

18-i gündüz yağıntının tədricən kəsiləcəyi, əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.nib.

