İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin (RİH) başçısının köməkçisi vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az "oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Əmrə əsasən, RİH başçısı Nahid Bağırovun köməkçisi Cəfər Qarayev tutduğu vəzifədən azad edilib.

Məlumata görə, C.Qarayev vəzifədən azad olunması ilə bağlı özü ərizə ilə müraciət edib.

Onun yerinə isə hələlik təyinat yoxdur.

