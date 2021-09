Yaponiyada ümumi ağırlığı 70 qram olan göbələk üçün təqribən 10 min dollar ödənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, göbələyin kilosu isə 100 min dollara yaxındır. Məluamat görə, “Matsutake” göbələyi üçün hərrac təşkil edilib. Bu sezonun ilk hərracı olub.

“Matsutake” göbələyi ilk dəfə belə rekord qiymətə satılıb.

