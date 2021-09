“Neftçi” və “Qarabağ”a cari mövsüm avrokuboklarda iştirakları qarşılığında UEFA-dan maliyyə vəsaiti ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, vəsait milli assosiasiyanın vasitəçiliyi ilə hər iki klubun hesabına köçürülüb.

“Neftçi” PFK

UEFA Çempionlar Liqası

1 210 000 (bir milyon iki yüz on min) avro

“Qarabağ” FK

UEFA Konfrans Liqası

3 000 000 (üç milyon) avro

Bundan başqa, Ağdam təmsilçisi həmçinin əmsallar cədvəlinə görə 934 500 avro əldə edib.

