Böyük Britaniya Türkiyənin də aralarında olduğu bir neçə ölkəyə tətbiq etdiyi koromavirusla bağlı qadağanı aradan qaldırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Times qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, qadağa aradan qaldırılandan sonra Türkiyədən Böyük Britaniyaya səfər edənlər karantina alınmayacaq. Bildirilir ki, hökumət səyahətlərlə bağlı bəzi dəyişikliyə getməyə hazırlaşır.

Qeyd edək ki, Britaniya Türkiyəni may ayında bəri “yüksək təhlükəli ölkələr” siyahısına salıb.

