Müəllimə şagirdin saçlarına müdaxilə etdi: Ata 1 milyon təzminat tələb edir / Qalmaqal

ABŞ-da ata övladının təhsil aldığı məktəbə qarşı 1 milyon dollarlıq iddia qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb atanın icazəsi olmadan məktəb rəhbərliyinin onun qızının saçlarını kəsməsidir. Ata iddia edir ki, onun qızının konstitusiya hüquqları pozulub. Məlum olub ki, məktəb avtobusunda şagirdlərdən biri qızın saçının bir hissəsini kəsib. Lakin ata buna elə də əhəmiyyət verməyib.

Daha sonra müəlliməsi şagirdin saçı pis görünməsin deyə onun saçının digər hissəsini kəsib. Bundan sonra valideyn məktəbi məhkəməyə verib. Ata uşağının duyğusal sarsıldığını ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.