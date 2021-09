Meksika - ABŞ sərhədində minlərlə qaçqın toplaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Meksikanın Del Rio şəhəri ilə Texası birləşdirən körpünün yaxınlığına 10 mindən çox qaçqın toplaşıb. Bildirilir ki, qaçqın axınından sonra ABŞ sərhəd qapılarını bağlayıb. Bildirilir ki, qaçqınların toplaşdığı ərazidə temperatur yüksəkdir. Mühacirlərin suya və qidaya ehtiyacı var. Qaçqınların əksəriyyəti Kuba, Venesuela və digər ölkələrdəndir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.