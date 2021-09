ABŞ-ın Tennessi ştatında vətəndaş müharibəsi zamanı inşa edilmiş xəstəxananın həyətində çəkilən foto diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çəkilən fotoda ağ rəngli insana bənzər görüntü müşahidə edilir. Yerli sakinlər onun ruh olduğu irəli sürür. Hətta, ordada müalicə alan hərbçinin ruhu olduğu deyilir. Bəzi şəxslər isə ruhun görünüşünün rahibənin görünüşü ilə oxşar olduğunu və onun rahibənin ruhu olduğunu irəli sürürlər.

