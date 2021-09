Şərab qutularını açan polis TƏƏCCÜBLƏNDİ: İçki olacağını güman edirdi amma... - FOTO

Cənubi Afrika polisinin şərab içkilərinin saxlanıldığı depoya basqın təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polislər şərab qutularına baxanda qanunsuz içkilərin olacağını güman etsə də, belə olmayıb. Bildirilir ki, qutuların içində kərgədan buynuzları gizlədilib. Axtarışlar zamanı 32 kərgədan buynuzu üzə çıxıb. Hadisəylə bağlı bir neçə nəfər saxlanılıb. Onların arasında 1 polis və 1 qadın məhkəmə işçisi də var. Onlar buynuzları Malaziyaya göndərməli imiş.

Qeyd edək ki, kərgədanların öldürülməsi qadağandır.

