Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Mersində inşaası davam edən Akkuyu Atom Elektrik Stansiyasının ərazisinə baxış keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, işlərlə yerində tanış olan Ərdoğan, mühəndislərlə söhbət edib. Ərdoğan bildirib ki, Akkuyu Atom Elektrik Stansiyasının 1-ci bloku 2023-cü ilin mayında açılacaq. Ərdoğanın sözlərinə görə, bu Türkiyə üçün böyük layihədir.

