Polisimizin erməni bayrağını sildiyi avtomobil ermənilərin futbol komandasının avtobusudur.

Metbuat.az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, “lernayin artsakh” adlanan həmin komanda Sovetlərin dövründə Xankəndini təmsil edib, klub “Qarabağ” adlanıb. Qarabağ ermənilərinin bu komandası 1977 -ci ildə Azərbaycan SSRİ-nin çempionu olub.

