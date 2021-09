Çinin Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərindəki Baş Konsulluğuna partlayıcı qurğu atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə təhlükəsizlik kameralarında anbaan qeydə alınıb. Videoda da göründüyü kimi, qara paltarlı şəxs çantasından bir əşya götürərək binaya tərəf atır və qaçır.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur.

