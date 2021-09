İmişlidə 33 yaşlı kişi qətlə yetirilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə İmişli rayonunun Çaxırlı kəndində baş verib.

Kənd sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Mürsəlov Azad Adil oğlu münaqişə zəminində qohumu, 1988-ci il təvəllüdlü Vəliyev Cabir Naqil oğlunu 18 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirib.

A.Mürsəlov polis tərəfindən saxlanılıb.

Faktla bağlı İmişli Rayon Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

