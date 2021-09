Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Atatürk Mədəniyyət Mərkəzində hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bölgə toplantısına qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, daha sonra Akkuyu Atom Elektrik Stansiyasında aparılan işlərlə tanış olan dövlət başçısı Cümhuriyyət meydanında açılış mərasimində iştirak edib.

Açılış mərasimi əsnasında Türkiyə prezidenti gənclərlə bir araya gələrək, onlarla bərabər “Bana her şey seni hatırlatıyor” mahnısını ifa edib.

