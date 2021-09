Müğənni Gülay Zeynallı koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı bu barədə sosial şəbəkədəki səhifəsində danışıb.

O bildirib ki, hazırda özünü yaxşı hiss edir.

"Koronavirusa yoluxduğum ilk günü çox ağır keçirtdim. Dəhşətli ağrılarım oldu. Qızıma da yoluxmasın deyə onun təcili anamın yanına göndərdim. Hazırda isə sağalmışam, səhhətim çox yaxşıdır. Kim bu infeksiyaya yoluxubsa Allah kömək olsun, şəfasını versin".

