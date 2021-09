Türkiyə ordusunun əsgəri İraqda şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi yayıb. Çavuş Ümit Solak sentyabrın 17-si İraqın şimalında Avaşin bölgəsində əldəqayırma partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində ağır yaralanıb.

O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də,həkimlərin səylərinə baxmayaraq həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

