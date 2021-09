Əməliyyat olunduqdan sonra yenidən reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən əfsanəvi futbolçu Pele instaqram hesabında səhhətindən yazıb.

Metbuat.az xəbər verir, 81 yaşlı braziliyalı sabiq hücumçu artıq sağaldığını deyib:

"Bu gün ailə üzvlərim məni ziyarət edib. Hər gün daha çox gülümsəməyə davam edirəm. Sizdən aldığım bütün sevgilərə görə təşəkkürümü bildirirəm".

Xatırladaq ki, Pele sentyabrın 6-da bağırsağındakı şiş ucbatından əməliyyat olunub. Lakin sentyabrın 17-də yenidən pisləşib.

